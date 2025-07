Austria mit Stellungnahme zu Fan-Schlägerei

Auch Klubobmann David Rettenbacher war bei den Vorfällen direkt vor Ort, schilderte die Vorkommnisse jedoch anders. Nicht die Austrianer hätten angegriffen, sondern die sich klar in Unterzahl befindende Dreiergruppe: „Ich war zufällig zeitgleich auf der Raststation anwesend. Nach unserem aktuellen Kenntnisstand wurden zwei unserer Anhänger auf dem Weg zur Toilette von drei Personen verbal angepöbelt und in weiterer Folge tätlich angegriffen. Die beiden haben sich zur Wehr gesetzt, woraufhin weitere Austria-Fans hinzukamen, um den Streit rasch zu beenden und die Situation zu deeskalieren“, sagte er.



Austria Salzburg droht mit Stadionverboten

Sollte sich jedoch bestätigen, dass rund 20 violette Anhänger das Trio angegriffen haben soll, soll eine harte Strafe ausgesprochen werden. „Sollten die polizeilichen Ermittlungen dennoch ergeben, dass in irgendeiner Form Gewalt von unserer Seite ausgegangen ist – selbst in vermeintlicher Notwehr oder als Reaktion auf einen Angriff – werden die betreffenden Personen mit einem Stadionverbot belegt. Denn unsere klare Haltung bleibt: Austria Salzburg steht für ein friedliches und respektvolles Miteinander – über alle Grenzen hinweg“, schloss Rettenbacher ab.



Erst im Februar fielen Austria-Fans bei einem Serie-A-Match zwischen Udinese Calcio und Venedig negativ auf, als diese einen Fanzug stoppten und Fans verprügelten.