Geschafft! Herrmann ist neuer Weltrekordhalter

Mit viel Applaus peitschten zahlreiche Fans auf der Bergstation der Königslehen-Piste in Radstadt Jakob Herrmann ins Ziel. Der Werfenwenger hat den Rekord seines Freundes Kilian Jornet (23.486 Höhenmeter) deutlich überboten, beging die 2,55 Kilometer lange Strecke 34-mal. In 23 Stunden und 54 Minuten bewältigte Herrmann sage und schreibe 24.242 Höhenmeter, trug sich in die Geschichtsbücher ein. Zurecht stimmten die Zuschauer „So sehen Sieger aus“ an. Auch Herrmann selbst war nach seiner Leistung fassungslos: „Es ist einfach super cool, ich muss das erst realisieren.“