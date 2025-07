Stadtchef will bei Polit-Gehältern sparen

Auch Politiker-Gehälter werden jährlich an die Teuerung angepasst – obwohl diese üppig sind. So verdient Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), er weilt bereits seit Samstag im Urlaub und blieb der Festspieleröffnung fern, rund 18.500 Euro brutto pro Monat. Die 40 Gemeindevertreter bekommen mehr als 2500 Euro. Auinger schlägt jetzt vor, in den kommenden Jahren auf eine Erhöhung für alle Politiker in der Stadt zu verzichten. „Das würde 350.000 Euro im Jahr einsparen“, so der Stadtchef gegenüber der „Krone“. Bis zum Ende der aktuellen Regierung im Jahr 2029 könnten so mehr als eine Million Euro eingespart werden. „Das wäre ein Beitrag den wir selbst leisten könnten“, so Auinger.