20 Fußballfans gingen auf drei junge Migranten los

So „mutig“ muss man erst mal sein: Sie waren zwanzig, die Gegner nur zu dritt. Die Gruppe Fans von Austria Salzburg befand sich auf der Heimreise nach einem Auswärtsspiel. Ihr Verein hatte im ersten Pflichtspiel der Saison, dem Cup-Auftakt am Samstagnachmittag gegen den oberösterreichischen Regionalligisten Oedt 0:1 verloren.



Die Stimmung dürfte entsprechend mies gewesen sein

Ihr Fanbus legte beim Rastplatz Hainbach eine Pause ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich im Bereich der LKW-Parkplätze zwei Autos– darin fünf Personen. Aus noch unbekannter Ursache kam es dort zu einer Rauferei. Rund 20 Fußballfans gingen auf drei Fahrzeuginsassen los. Es handelte sich um einen 20-jährigen Österreicher mit Migrationshintergrund, einen 20-jährigen Iraker und einen 17-jährigen Russen, alle aus dem Bezirk St. Johann im Pongau. Das Trio war vermutlich ebenfalls bei einem Match in Oberösterreich gewesen, hatte seinen Verein beim 4: 0 gegen Dietach beklatscht. Nun gab´s zum Abschluss Watschen. Ob´s um Fußball ging oder weil die drei ausländischer Herkunft sind, ist unklar. Die drei Jugendlichen erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Auch die beiden Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.



Anzeige per Notruf

Während der Fanbus seine Heimfahrt fortsetzte, erstatteten die Opfer Anzeige beim Polizeinotruf. Die Polizisten konnten den Bus im Bereich Mondsee anhalten und die Daten der Insassen aufnehmen. Die weiteren Ermittlungen laufen.