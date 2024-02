Heftige Unwetter: Turnier mit Straka abgebrochen

Regen und heftige Sturmböen an der Küste Kaliforniens haben zum Abbruch des Golf-Turniers in Pebble Beach geführt. Die Organisatoren der PGA-Veranstaltung entschieden sich am Sonntag, das Turnier aus Sicherheitsgründen nach 54 Löchern zu beenden und auf die Finalrunde zu verzichten.