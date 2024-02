Kurdische Kämpfer bei Angriff auf US-Basis getötet

Drohnenangriff in Jordanien: 3 US-Soldaten tot

Am 28. Jänner war eine Drohne in einen Stützpunkt in Jordanien eingeschlagen, wobei drei US-Soldaten getötet und mehr als 40 weitere verletzt wurden. Washington macht vom Iran unterstützte Gruppen dafür verantwortlich. Die USA reagierten am Freitag mit einer Reihe von Angriffen auf Ziele in Syrien und im Irak, die mit dem Iran in Verbindung stehen, und erklärten, die Vergeltungsmaßnahmen fortzusetzen.