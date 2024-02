SPÖ: Antrag auf Ausschluss Gusenbauers eingereicht

Die Sektion 8, die in der Vergangenheit immer wieder mit Kritik an der Bundespartei in Erscheinung getreten ist, begründet ihren Antrag einerseits mit der Rolle Gusenbauers u.a. als Aufsichtsratschef bei der Signa, andererseits mit seinem Engagement für eine russische Organisation, die Wladimir Putin nahestehen soll.