Durch Signa „regelrechte Blutspur im Handel“

Warum schießt Haselsteiner weiteres Geld in einen bereits maroden Konzern? Dazu sagt Rainer Fleckl im krone.tv-Gespräch, „Benko versucht seit dem Sommer sehr intensiv, von den bestehenden Geldgebern noch eine Kapitalerhöhung zu bekommen, also Gelder zu bekommen“. Und: „Offensichtlich wird versucht zu retten, was eigentlich kaum noch zu retten ist. Die 25 Millionen sind angesichts der Milliarden-Problematiken, würde ich sagen, ein Tropfen auf dem heißen Stein“, so Fleckl.