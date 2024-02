Für die ÖVP gibt es böse Sprache und gute Sprache

Etwas skurril wurde es aber drei Stunden später, als von der gleichen ÖVP eine weitere Aussendung kam. Der Inhalt: Die stellvertretende Klubchefin, Martina Jöbstl, freut sich, dass der Landtag am Mittwoch beschließen wird, dass künftig neben einem Sport- oder Musik-Schwerpunkt in Salzburgs Mittelschulen auch ein Englisch-Schwerpunkt möglich sein wird. „Es ist umso wichtiger, dass Salzburgs Schüler so früh wie möglich mit der englischen Sprache intensiv in Berührung kommen“, sagt Jöbstl.