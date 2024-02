14-Jährige schwimmt den Erwachsenen um die Ohren

Wenn sie die Schwimmrekorde weiter nach Belieben bricht, wird ihr das Rampenlicht aber nicht erspart bleiben. Sogar die Erwachsenen müssen sich bei der erst 14-Jährigen teilweise hinten anstellen: Bei den Österreichischen Meisterschaften holte sie in der Allgemeinen Klasse Bronze über 50 Meter Freistil - um nur einen ihrer jüngsten Achtungserfolge zu nennen. In Salzburg ist sie sowieso die klare Nummer eins bei den Damen. Das stellte sie auch bei den Landesmeisterschaften in Rif mit neun Einzeltiteln unter Beweis. Vor allem in ihrer Paradedisziplin Freistil ist sie unschlagbar.