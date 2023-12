Mentalität ersetzt die fehlenden Zentimeter

Seit Wochen trainiert Schwimm-Ass Luca Karl auf die Kurzbahn-EM in Otopeni (Rum) hin. Die Form stimmt, jetzt kann er sie im Wettkampf unter Beweis stellen. Über 400 Meter Freistil startet er heute in sein erstes Großereignis. In den folgenden Tagen will er in seinen Paradedisziplinen über 1500 und 800 Meter Freistil seine eigenen Bestzeiten unterbieten.