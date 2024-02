Rehman spielte ein Finale wie damals

Kurios: Im gestrigen Finale traf er wie schon 2007 auf den Halleiner Jakob Dirnberger. Am Sonntag hatte Rehman mit dem 3:0-Sieg wie damals das bessere Ende. „Das ist schon eine nette Geschichte“, schmunzelte der Salzburger. In den kommenden Tagen bereitet er sich auf sein erstes PSA-Turnier 2024 vor. In Ipswich (Eng) will er wertvolle Punkte sammeln.