Bei Höhenflieger gab’s zu Pfingsten keine Pause

Pause gab’s trotz starker Darbietung übers Wochenende aber keine. Die Coaches selbst machten sich schon auf der Rückreise in der Nacht an die Videoanalyse des nächsten Gegners Schwaz. Und die Spieler? Die bekamen einen Regenerationslauf verordnet, am Montag stand dann schon wieder die nächste Trainingseinheit an.