Taxi-Einbruchsserie sorgte für 41.500 Euro Schaden

Mittlerweile sind die zwei, die nach wie vor in der Justizanstalt Salzburg in U-Haft sitzen, teilweise geständig. Mit 49 Taxieinbrüchen und zwei Einbrüchen in private Pkw wird das Duo in Verbindung gebracht. Der Iraker schlug bei den Raubzügen immer die Seitenscheibe ein und stahl Geldbörsen mit Bargeld und Dokumente, während seine Freundin Schmiere stand.