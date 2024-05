Pfingstfestspiele jubeln über starke Auslastung

Die Publikumsresonanz sei hervorragend gewesen, jubelten die Salzburger Festspiele in ihrer Bilanz der Pfingstfestspiele am Dienstag. „Mit mehr als 13.000 Besuchern und einer Auslastung von 98,5 Prozent schlossen die Pfingstfestspiele 2024 nahtlos an die großen Erfolge der letzten Jahre an“, erklärte Kristina Hammer, Präsidentin der Salzburger Festspiele.