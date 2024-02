Mikaela Shiffrin stemmt schon wieder Gewichte

Eine Woche ist es her, als Mikaela Shiffrin in der Abfahrt von Cortina d‘Ampezzo beinahe ungebremst in die Fangnetze krachte und dabei eine Innenbandverletzung erlitt. Am Samstag postete die Führende im Gesamt-Weltcup nun erstmals ein Video, das sie beim harten Training zeigt.