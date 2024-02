(Alb-)Traum Tourismus

Venedig ist zweifelsohne einer der schönsten Orte der Welt. Dieses magische Labyrinth aus Kanälen, Brücken und Gassen scheint einem Traum entsprungen zu sein. Ein Traum, der schnell zum Albtraum werden kann, wenn Massen an Touristen „La Serenissima“ - die Gelassene, Ruhige - in einen brodelnden Unruheherd verwandeln. Und den Alltag für die (immer weniger werdenden) Venezianer in den verstopften Gassen zum Spießrutenlauf machen.