Oliver Pocher tanzt erneut beim Opernball an

Liebe Kiebitze, wir verraten an dieser Stelle, dass wir uns alle in Lauerstellung begeben dürfen, wenn am Donnerstag die Feststiege des Opernballs geöffnet wird. Denn wie die „Krone“ an dieser Stelle verkünden darf, wird kein Geringerer als Blödel-Ass Oliver Pocher (45) zum Staatsgewalze antraben.