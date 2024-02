Familie musste aus brennendem Haus flüchten

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Freitag gegen 3.20 Uhr bei einem Wohnhaus in Perg in Oberösterreich zu einem Fassadenbrand. Der 60-jährige Hausbesitzer bemerkte das Feuer und konnte seine 53-jährige Gattin und seine beiden Töchter, 16 und 17 Jahre alt, rechtzeitig wecken.