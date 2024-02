Zwei Bluttaten erschüttern das Stadtviertel Lehen

Schüler aus den nebenan liegenden Schulgebäuden schreiten am verregneten Donnerstagvormittag am Lehener Park vorbei. Eine Spürnase schnüffelt dort an Bäumen. Das Herrl von der Polizei schaut nach, sucht nach verdächtigen Stellen und Gegenständen. Verdächtig ist jedenfalls die noch frisch wirkende Blutlache vor einer Bank am Salzach-Kai, direkt neben dem berühmt-berüchtigten Park.