Nur noch als V8: Der neue Ford Mustang ist da!

In dem Aggregat kommt eine polymerbeschichtete Kurbelwelle aus geschmiedetem Stahl zum Einsatz. Die ebenfalls neu gestalteten Nockenwellen der Ein- und Auslassseite steuern die Ventile variabel. Geschaltet wird wahlweise per Zehngangautomatik oder manuellem Sechsganggetriebe mit Drehzahlanpassung. Optional steht auch die Flat-Shift-Funktion zur Wahl: Damit kann der Fahrer heraufschalten, ohne den Fuß vom Gaspedal zu nehmen - so gelangt die Motorleistung quasi ohne Zugkraftunterbrechung an die Antriebsräder. Das adaptive MagneRide-Fahrwerk ist optional.