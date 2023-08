Stärkster Mustang ever soll es mit allen aufnehmen

GTD steht hier für „GT Daytona“, was der nordamerikanischen IMSA-Serie entstammt, wo sein GT3-Rennpendant im kommenden Jahr in der so bezeichneten Klasse an den Start geht. Mit einem über 800 PS starken 5,2-Liter-V8-Turbomotor ist der Mustang GTD das schnellste Derivat mit Straßenzulassung, das Ford je entwickelt hat.