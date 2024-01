Mitarbeiter von morgen schnuppern in Berufswelt

Von Donnerstag bis Samstag findet wieder die informative Lehrlingsmesse in den Klagenfurter Messehallen 1 und 2 statt. An insgesamt sechs Stationen - Industrie Aussteller, Industrie Hands-on (beide Stationen in Halle 2), Gewerbe & Handwerk, Handel, Tourismus und Karriere/Service und Gesundheit - wird Jugendlichen die Möglichkeit geboten, sich die verschiedenen Berufssparten anzuschauen. Präsentiert werden 130 Lehrberufe. Eine zentrale große Lehrlingswand mit den einzelnen Beschreibungen von etwa 170 Lehrberufen inklusive eines QR-Codes für den „ersten Klick zum Lehrberuf“ ist ebenfalls vorhanden.