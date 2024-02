Tauziehen um Ärzte wird zum politischen Ringkampf

Nur einmal pro Monat hatte im Vorjahr am Wochenende die Praxis eines Hausarztes in Amstetten geöffnet. Um dies zu ändern, geht - wie berichtet -SPÖ-Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser in die Offensive. Dabei nimmt sie vor allem die schwarz-grüne Stadtregierung in der Verantwortung - wenngleich sie betont, dass das Thema zu wichtig sei, „um politisches Kleingeld zu wechseln“.