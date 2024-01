Runder Tisch für mehr Ärzte an den Wochenenden

„Wir müssen offen sprechen“

„Es braucht einen wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe mit den Ärzten und echte Dialogbereitschaft seitens der Politik, um eine gute Lösung zu finden“, ist sie überzeugt. Im nächsten Schritt will Hochstrasser alle Ärzte gemeinsam an einen Tisch holen: „Wir müssen offen darüber sprechen, wie in Zukunft wieder alle Wochenenden abgedeckt werden können.“