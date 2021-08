Am Wochenende fehlen vielerorts die Ärzte

Probleme in Urlaubszeit

Gerrit Loibl, Vizepräsident der Ärztekammer, verweist auf den Verwaltungsgerichtshof, der 2019 die Pflicht zur Bereitschaft für Hausärzte im Kassenvertrag aufgehoben hat. Da Niederösterreich in 129 relativ kleine Einheiten unterteilt ist, könnten Patienten notfalls in den Nachbarsprengel ausweichen, heißt es. „Die Besetzung der Dienste in der Urlaubszeit ist generell schwierig, wobei aber auch dann drei Viertel der Sprengel betreut sind“, sagt Loibl.