„Erweiterungen haben die EU immer stärker gemacht“

Vier Jahre und drei Monate in Österreich haben beim gebürtigen Deutschen Martin Selmayr Spuren hinterlassen. „Kürzlich hielt ich eine Vorlesung an der Uni Passau“, erzählt der scheidende Vertreter der EU-Kommission in Wien der „Krone“, „und ich wurde darauf angesprochen, dass ich viele Austriazismen verwende“. Welcher sein liebster ist? Das kleine Wort „Eh“, sagte Selmayr. Weil es viele Schattierungen hat und „einfach alles bedeuten kann.“ Oder „ich kenn’ mich aus“. Selmayr: „Das kann tatsächlich heißen: Ich habe verstanden. Oder: lass mich in Ruhe.“ Selmayr bereiste Österreich per Rad, Zug und zu Fuß. „So lernt man das Land ganz anders kennen.“