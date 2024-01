Kärntner Dealer wollte Gras über Grenze schmuggeln

Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet und die Flucht des 38-Jährigen fand nur knapp 13 Kilometer entfernt ein jähes Ende. „Eine Streife des Österreichischen Bundesheeres konnte den Mann am Grenzübergang Seebergsattel anhalten“, so die Polizei. Bei der Fahrzeugkontrolle dann der Fund: 654,88 Gramm Cannabiskraut in zwei Säcken - eine Menge, die je nach Qualität auf der Straße einen Wert im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich hat.