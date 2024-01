Cyber-Bande zweigte Geld von Sportverein ab

In die Falle einer raffinierten Cyber-Bande ist der SC Wiesfleck getappt. Per Handy ist die Klubführung vor einem „Hacker-Angriff“ gewarnt worden. Tatsächlich waren die Anrufer selbst die gemeinen Täter. Um Glaubwürdigkeit vorzutäuschen, war auf dem Display des Opfertelefons die Nummer einer in Oberwart stationierten Bankfiliale zu sehen, die offiziell für die gesetzliche Einlagensicherung und Anlegerentschädigung verantwortlich zeichnet.