Kulturzentrum Neusiedl am See ist auf Schiene

„Das ist ein Meilenstein in der kulturpolitischen Entwicklung“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Damit gibt es künftig in jedem Bezirk des Burgenlandes ein Kulturzentrum (KUZ). Der Kaufpreis sei auch durch Gutachten gerechtfertigt worden. Zuvor stand die Liegenschaft direkt am Seeufer im Besitz von drei Familien.