Neuer starker Mann für Austria Salzburg

Intermezzo in Bischofshofen war rasch vorbei

Den Sprung nach Österreich hatte Laghnej vergangenen Sommer mit dem Wechsel zu Bischofshofen gemacht. Bei den Pongauern war seine Amtszeit als Cheftrainer aber schon nach etwas mehr als drei Monaten wieder vorbei. Schon damals hatte er anschließend den Wunsch geäußert, in Salzburg bleiben zu wollen. Dieser Wunsch ist mit der neuen Aufgabe, die am 1. Februar beginnt, in Erfüllung gegangen.