Bartoli geht heuer bei Festspielen an ihre Grenzen

Macht und Intrigen stehen in der Oper „La clemenza di Tito“ bei den Pfingstfestspielen im Mittelpunkt: Vitellia schielt auf den Thron – den Weg dorthin bestreitet sie, indem sie ein Komplott plant. Während in der Mozart-Oper unter den Charakteren heftige Machtkämpfe ausgetragen werden, geht es bei den Künstlern hinter den Kulissen hingegen umso freundschaftlicher zu: „Wir vertrauen uns untereinander sehr. Somit können wir als Ensemble gemeinsam an unsere Grenzen gehen“, erzählt die Künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele, Cecilia Bartoli.