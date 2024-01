Ein Treppenwitz, der nicht zum Lachen ist

Bleibt also nur mehr – wenn nicht ein Wunder passiert – die Hoffnung auf eine Ausnahme der Bundesliga. Um eben doch gewisse Spiele in einem Ausweichstadion durchführen zu können. Eigentlich müssten alle Heimspiele an ein und derselben Spielstätte steigen. Sollte die Bundesliga ein Auge zudrücken, käme das aber fast einem Treppenwitz gleich. Schließlich ist besagte Regel eine „Lex Austria“, die aus der Zeit der Städter in der 2. Liga stammt.