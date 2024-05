Giro-Etappe in Salzburg bleibt ein heißes Thema

Dieses Gefühl würde der Plainfelder wohl gerne wieder erleben, am besten in der Mozartstadt selbst. Dass die Italien-Rundfahrt Halt in Salzburg macht, bleibt weiterhin ein heißes Thema: „Wir haben uns mit den Verantwortlichen unterhalten und abgecheckt, wie der weitere Verlauf wäre. Einer Bewerbung Salzburgs gegenüber waren sie sehr positiv gestimmt.“