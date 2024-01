Oberbefehlshaber entlassen? Kiew dementiert

Saluschny wurde wenige Monate vor Beginn des Ukraine-Kriegs auf seinen Posten berufen. Mit seinen Erfolgen an der Front ist der Oberkommandeur in der Bevölkerung sowie der Armee beliebt und ist für viele Ukrainer ein Symbol des Widerstands gegen Russland. Laut Daten des Soziologieinstituts in Kiew übersteigen seine Zustimmungswerte aktuell sogar die des Präsidenten.