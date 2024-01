Kreml: Haben Ort in Charkiw eingenommen

Laut diesen Angaben war der zentralukrainische Bezirk Krementschuk Ziel russischer Angriffe. Das Gebiet sei den zweiten Tag in Folge angegriffen worden, schrieb der Leiter der Militärverwaltung der Region, Filip Pronin, in der Nacht auf Montag. Verletzte habe es nicht gegeben. Am Samstag hatte eine Rakete in derselben Region ein Industriegebiet getroffen. Auch hier wurden keine Opfer gemeldet.