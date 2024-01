Wien will „besser als Extremisten werden“

„Workshops sind Tropfen auf den heißen Stein“

Der künftige Leiter der Fachstelle, Werner Prinzjakowitsch, betont: „Prävention ist ein langwieriger Prozess. Da ist ein zweistündiger Workshop in der Schule nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Er räumt ein, dass man in Wahrheit noch nicht genau wisse, wie groß das Radikalisierungsproblem in Wiens Jugend sei. Auch gerade deshalb sei die Fachstelle nötig, die künftig die Jugendarbeit koordinieren und vernetzen und für Austausch unter den Jugendarbeitern sorgen soll.