Mutter überreicht Volksschullehrerin Burka

„Geschenk“ widerwillig angenommen

So auch an der Volksschule Felbigergasse in Penzing, wo ein Großteil der Familien der Kinder dem Islam angehören. Am Elternsprechtag passierte einer Lehrerin dann etwas höchst Kurioses: Die Mutter eines ihrer Schüler überreichte ihr eine Burka! Mit dieser Aktion hat die Junglehrerin nicht gerechnet, sie wollte aber keine Diskussion beginnen und nahm das „Geschenk“ widerwillig an. Anziehen und verhüllen wird sie sich damit sicher nicht.