Burka-Lehrerin wehrt sich: „Bin keine Lügnerin“

Zur Erinnerung: Bei einem Elternsprechtag wurde einer Lehrerin von einer Mutter eine Burka überreicht. Die Frau nahm das Geschenk an und schwieg zu dem Vorfall. Doch es blieb nicht dabei. An einem anderen Tag wurde in einem Sitzkreis von einem älteren Schüler aus dem Koran vorgelesen. Nur einige Episoden in einer ganzen Reihe von Vorfällen. Die Pädagogin schritt ein und wandte sich schlussendlich an die Öffentlichkeit. Sie sprach mit der „Krone“, wollte aber anonym bleiben. Zu ihrem eigenen Schutz.