„Betreuung der Lehrlinge ist zu kurz gekommen“

„Klar, das Image von Berufen in der Gastronomie ging runter“, weiß Sebastian Hirscher aus seinem Bekanntenkreis. Auszeichnungen würden das aber ändern, ist der 18-Jährige aus Zell am See überzeugt. Er spricht seine Auszeichnung zum ersten „Lehrling des Monats“ (Jänner) an. Zu diesem wählte ihn eine Jury aus WK, AK und Bildungsdirektion unter anderem wegen seinem Engagement als Restaurantfachmann im Hotel „Übergossene Alm“ in Dienten.