Neues Hallenbad, neue Brücken und ein Luftschloss

EU-Profiteur Kärnten

„Kärnten ist bei EU-Programmen gut aufgestellt. Von 1995 bis 2022 haben wir netto zwei Milliarden Euro projektwirksam bekommen“, erklärt der Landeshauptmann. „Damit ist Kärnten Nettoempfänger in der EU. Dank guter Planung und nachbarschaftlicher Beziehung ist eine gute Nutzung der EU möglich.“ Ein beträchtlicher Teil dieser Finanzen fließen in den Agrarsektor. „Investitionen in Klimafitness und in Perspektiven für den ländlichen Raum werden besonders gefördert“, erklärt der zuständige Referent Martin Gruber. „10.000 Projekte für knapp eine Milliarde Euro wurden bewilligt und 750 Millionen wurden ausgeschüttet.“