Klagenfurt startet endlich in neue Hallenbad-Ära

Erst 2023 hat man sich auf ein Projekt, das Alpen-Adria-Sportbad samt Olympiazentrum, geeinigt. Die Bauverhandlung soll dieser Tage stattfinden, damit so schnell wie möglich zwischen Wörthersee-Stadion und Leopold Wagner-Arena gebaut und 2025 auch geschwommen werden kann. „Mit einer Wasserfläche von mehr als 3000 Quadratmeter wird das neue Bad doppelt so groß wie das alte“, sagt Stadtvize Philipp Liesnig (SP), der gemeinsam mit dem Land Kärnten und Sportdirektor Arno Arthofer Schwung in die Sache bringen will.