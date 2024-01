Viele Verletzte auf Tirols Pisten und Loipen

Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte gegen 11.30 Uhr ein 80-jähriger Deutscher mit seinen Skiern im Skigebiet „Kitz Ski“ im Gemeindegebiet von Kirchberg in Tirol auf der blau markierten Piste Nr. 25. Der geübte Schifahrer rutschte in der Folge auf einer Seehöhe von etwa 1580 Metern die Piste entlang, kam über den Pistenrand hinaus und schlitterte über nicht präpariertes Gelände rund 25 Meter bis er schließlich auf dem darunterliegenden Skiweg verletzt zu liegen kam. „Unbeteiligte Skifahrer leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab“; heißt es seitens der Polizei. Der Mann erlitt erhebliche Kopfverletzungen und musste nach der notärztlichen Erstversorgung vom Notarzthubschrauber „C4“ ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen werden.