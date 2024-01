FPÖ hat „Geld-Idee“ von Deutschland abgeschaut

Flüchtlinge könnten in ausgewählten Geschäften wie mit einer Bankomatkarte bezahlen, Geld hätten sie aber nur eingeschränkt zur Verfügung. Ganz aktuell ist dieses Thema auch in unserem Nachbarland Deutschland. Dort tobt die Debatte schon länger - und es gab auch einen Vorstoß der Ministerpräsidentenkonferenz (ähnlich der Landeshauptleutekonferenz in Österreich), vermehrt auf Sach- statt Geldleistungen zu setzen. Aber wie funktioniert das System Bezahlkarte?