Polestar-Zukunft: Auch ein Super-Roadster kommt

Nun beginnt die Produktion des Polestar 3 demnächst zunächst statt in den USA in Chengdu/China. Die ersten Fahrzeuge werden im Frühsommer in Europa erwartet. In der zweiten Jahreshälfte soll dann das US-Werk in Ridgeville/South Carolina übernehmen und die Märkte Nordamerika und Europa mit dem Polestar 3 beliefern.