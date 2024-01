Geräusche hörbar: Kein Tag ohne Erdbeben in Tirol

Serie an der Grenze zu Salzburg

Zuletzt wurden an der Grenze zu Salzburg über 60 messbare Erdbeben gemessen. Die Bevölkerung konnte diese in vielen Fällen auch selbst wahrnehmen. Der Erdbebendienst erklärte zuletzt, dass die Serie im Pillerseetal noch „etliche Tage“ andauern kann.