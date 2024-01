Erdbebenserie im Bezirk Kitzbühel reißt nicht ab

Rund 20 spürbare Erdbeben innerhalb kurzer Zeit

In der Region an der Grenze zu Salzburg waren zuletzt über 60 messbare Erdbeben gemessen worden, wovon die Bevölkerung aber nur einen Teil, nämlich mittlerweile an die 20, verspürte. Der Erdbebendienst rechnete zuletzt damit, dass die Beben im Pillerseetal noch „etliche Tage“ andauern werden.