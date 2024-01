Frühes Aus kostete Olympiasieger Weltcupführung

Keine Reise wert war St. Moritz für Snowboardcross-Olympiasieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle. Nachdem der 30-Jährige schon am Donnerstag in der Quali Wind-Pech und es nur als 24. in die Final-Heats geschafft hatte, lief es auch dort ganz und gar nicht nach Wunsch. Einzig Julian Lüftner durfte sich über ein Top-10-Ergebnis freuen.