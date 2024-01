Haselsteiner gewährt Signa Development Notkredit

Für Aufsehen hat am Donnerstag ein Bericht der „Financial Times" („FT“) gesorgt, wonach die Signa Development im vergangenen Jahr mehr als 300 Millionen Euro an zwei Unternehmen im Nahbereich von Signa-Gründer Benko überwiesen hat. Demnach lieh die Signa Development 125 Millionen Euro an die Laura Finance Holding GmbH sowie weitere 190 Millionen Euro an die Laura Holding GmbH, schreibt die „FT“. Ende 2023 beantragte die Signa Development ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Wann genau die Gelder geflossen sind, steht nicht im Bericht der „FT“.