Signa Holding will Sanierung ohne Eigenverwaltung

Signa Holding: 5,26 Milliarden Euro an Passiva

Laut Insolvenzantrag belaufen sich die Passiva der Holding auf 5,26 Milliarden Euro, wovon allerdings nur rund 252 Millionen Euro besichert sind. Die Quote für die Gläubiger hängt laut Sanierungsverwalter letztlich von den Verhandlungen über den Sanierungsplan ab. Der derzeit angebotene Plan mit einer Quote von 30 Prozent sei nicht zurückgezogen worden, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in einer Aussendung mit.